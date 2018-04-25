روسيا تختبر قاذفة محدثة بعيدة المدى

أعلن ممثل مصنع قازان لصناعة الطائرات أن اختبار طائرة "Tu-22M3M" الجديدة سيتم في شهر أغسطس المقبل.

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وتفوق سرعة هذه القاذفة سرعة الصوت، وتخصص لتدمير الأهداف البرية والبحرية من ارتفاعات كبيرة ومتوسطة ومنخفضة، وهي تحديث شامل لطائرة Tu-22M3 التي جاءت بعد تعديل قاذفة Tu-22М السوفيتية بعيدة المدى.

يذكر أن قاذفة Tu-22M3 دخلت الخدمة الفعلية، عام 1989، وأصبحت قاذفة القنابل بعيدة المدى الأكثر عددا في سلاح الجو الروسي، وقد شاركت في العمليات العسكرية في سوريا.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما