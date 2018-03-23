البجعة البيضاء تتحول لطائرة شبح

ذكر نائب وزير الدفاع الروسي، يوري بوريسوف، أن قاذفات "تو-160" الاستراتيجية الروسية المعروفة بالبجعة البيضاء، ستعدل لتصبح خفية عن أعين الرادارات.

وخلال زيارته لمعمل "كوزنيتسوف" المخصص لبناء المحركات، نوه المسؤول الروسي إلى أن روسيا تعمل حاليا على تطوير قدرات قاذفاتها الاستراتيجية بعيدة المدى إلى مستويات خطيرة وغير مسبوقة.

ومن أبرز القاذفات التي سيتم تعديلها وفقا للمسؤول قاذفات "تو-160" الاستراتيجية، حيث من المفترض أن تطلق نسخ جديدة منها تحت اسم "تو- 160 إم2"، ستكون أكثر فاعلية من النسخ الحالية بمعدل 60%، وستزود بمنظومات رادارية حديثة وأجهزة توجيه عالية الدقة، والأهم من ذلك أنها ستطلى بمواد خاصة تجعل منها طائرات شبح غير مرئية من قبل رادارات العدو.

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وتعتبر قاذفات "تو-160" بعيدة المدى اليوم واحدة من أفضل القاذفات في العالم، وربما تكون الأفضل، نظرا لقدراتها الرادارية العالية وإمكانية التحليق لمسافات بعيدة تصل إلى أكثر من 7000 كلم وبسرعة تصل إلى 2200 كلم/ ساعة.

ويمكن لهذه القاذفات نقل 40 طنا من الذخائر المتنوعة مثل الصواريخ المجنحة "Х 101" و"Х 555"، وأنواع مختلفة من القنابل الموجهة والعنقودية والصواريخ المزودة برؤوس نووية.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر