بالفيديو.. معرض "يريفان" للأسلحة يكشف عن رشاش "لاسلكي"

كشفت شركة "KBX" الأرمينية عن تصنيعها لرشاش ثقيل يمكن إطلاق النيران منه عن بعد كيلومترين.

وقال وكيل الشركة، واردان ألويان، في حديث أدلى به لوكالة "NEWS.am"، إن الأجهزة التي تسمح بالتحكم في الرشاش عن بعد تجعله أكثر أمانا وأقل خطورة بالنسبة للجندي. وأوضح قائلا إن تلك الأجهزة يمكن التحكم فيها لاسلكيا أو عن طريق الألياف البصرية.

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ويمكن لمشغل منظومة "Scorpion C"، التي يعتبر الرشاش الثقيل جزءا منها، توجيه الرشاش إلى الهدف وتدميره دون تدخل الجندي في عملية إطلاق النار.

يذكر أن معرض "ArmHiTec" للأسلحة والتقنيات أقيم في العاصمة الأرمينية يريفان للمرة الثانية بعد إقامته عام 2016. وشاركت فيه 60 شركة مصنعة للسلاح من روسيا وبولندا وبلغاريا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا وكازاخستان وأرمينيا والولايات المتحدة وبلدان أخرى.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف