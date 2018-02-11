مدفع رشاش جديد للجيش الروسي

أعلن المدير العام لمؤسسة "كلاشينكوف"، أليكسي كريفوروتشكو، عن توقيع اتفاقية مع وزارة الدفاع الروسية لتزويد الجيش بمدافع رشاشة جديدة من طراز "RPK-16".

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وأشار كريفوروتشينكو خلال عرض المدفع الرشاش الجديد إلى أن "RPK-16" مشروع لتحديث مدفع"74-RPK"، وقد تم الاتفاق على إنتاج دفعة تجريبية منه خلال عام 2018.

ويتميز الرشاش الذي ظهر للمرة الأولى في معرض "الجيش -2016" بإمكانية تبديل ماسورته، واستخدامه كبندقية اقتحام ذات ماسورة قصيرة، أو مدفع رشاش يدوي بماسورة طويلة.

كما سيزود السلاح بمخزن يتسع لـ 95 طلقة، وهو من عيار 5.45×39 ملم ومزود بجهاز للتصويب، ووزنه 4.5 كلغ.

المصدر: نوفوستي

كامل توما