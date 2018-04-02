"لوكهيد مارتن" تكشف عن درون يزود الطائرات بالوقود في الجو

كشفت شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية عن طائرة "MQ-25" بدون طيار، تخصص لتزويد طائرات أخرى بالوقود في الجو.

وقالت مجلة "Popular Mechanics" إن شركة "Skunk Works" المتخصصة في التصاميم السرية رفعت السرية عن المظهر الخارجي للطائرة.

وخططت قيادة البحرية الأمريكية أولا لأن تتزود بقاذفة شبح (مصنوعة على أساس تكنولوجيا ستيلز للتخفي) بلا طيار، من شأنها أن توجه ضربات دون أن تتعرض لنيران الدفاعات الجوية المعادية.

MQ-25 Stingray от Lockheed Martin

إقرأ المزيد

لكنها أعادت عام 2016 صياغة معاييرها وطالبت بتخصيص الطائرة لتزويد الوقود في الجو. وتخلت قيادة البحرية عند ذلك عن فكرة تخفي الطائرة عن الرادارات وعن قدرتها على حمل أي سلاح.

يذكر أن ملامح الطائرة الجديدة تشبه قاذفة شبح "بي 2 سبيريت".

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف