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وزارة الدفاع الروسية تشتري طائرات "سوبرجيت" المعدلة

العلوم والتكنولوجيا

وزارة الدفاع الروسية تشتري طائرات
Ru.wikipedia.org
طائرة الركاب "سوبرجيت"
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تنوي وزارة الدفاع الروسية شراء 30 نموذجا قصير الهيكل من طائرة الركاب "سوبرجيت".

وقالت صحيفة "كوميرسانت" الروسية نقلا عن مصادر مطلعة لها إن أسطول الطائرات التابع لوزارة الدفاع الروسية بحاجة إلى تحديث. لكن طائرات "سوبرجيت" الحالية كثرت فيها قطع الغيار الأجنبية. لذلك اقترح صناع الطائرات الروس إعداد نموذج محدث من "سوبرجيت" سيخلو من الأجزاء الأجنبية، وسينصب فيه محرك روسي "بي دي-10" سيحل مكان محرك "SaM146" شبه الأجنبي.

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وقالت الصحيفة إن عدد الكراسي في الطائرات الجديدة سيقلص من 98 إلى 75 كرسيا. كما سينخفض مدى الطيران ليتراوح بين 1500 و2500 كيلومتر.

وكانت شركة "روسيا" للخطوط الجوية الحكومية قد اتخذت قرارا بطلب إنتاج 10 طائرات من هذا النوع بمبلغ 35 مليار روبل.

المصدر: كوميرسانت

يفغيني دياكونوف

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