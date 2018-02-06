"سوخوي سوبر جيت" المعدلة تعرض لأول مرة في صالون سينغافورة الجوي

عرضت شركة "طائرات سوخوي المدنية"، لأول مرة طائرتها المعدلة والأكثر اقتصادية "سوخوي سوبرجيت 100" في صالون "سينغافورة الجوي 2018".

وقال ألكسندر روبتسوف رئيس الشركة المصنعة إن "سوخوي سوبرجيت 100" المعدلة تعرض لأول مرة بعد أن قامت بنحو 30 طلعة جوية، مشيرا إلى أن العمل جار على تصديق الشهادات اللازمة كي تستطيع الطائرة القيام برحلات من مطار لندن.

يشار هنا إلى أن شركة "طائرات سوخوي المدنية"، التي تصمم وتصنع الطائرات من طراز "سوخوي سوبرجيت 100" كانت قد بدأت عملها عام 2000، وتدخل في مجمع شركة الطيران القابضة "سوخوي".

المصدر: "نوفستي"