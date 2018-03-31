إيلون موسك يبدأ في بيع مكعبات "ليغو"

أعلن إيلون موسك أن شركته "The Boring" ستبدأ بإنتاج مكعبات "ليغو-LEGO" من الأحجار التي ستستخرج خلال عمليات حفر الأنفاق التي تقوم بها الشركة.

وكتب موسك في صفحته على تويتر: "قريبا ستعرض بضاعة جديدة من إنتاج شركة Boring، وهي مكعبات كتلك التي تستخدم في لعبة ليغو بحجمها الطبيعي، مصنوعة من الحجر. ويمكن استخدامها في نحت التماثيل وأعمال البناء. هذه الأحجار هشة جدا ومجوفة كأجنحة الطائرات، ولكنها ليست ثقيلة وهي مناسبة لتحمل الهزات الأرضية في كاليفورنيا".

إقرأ المزيد

وذكر موسك أن أول مجموعة من هذه الأحجار ستكون مكرسة لمصر القديمة، حيث سيكون بالإمكان استخدامها لبناء نماذج للأهرامات وأبو الهول والمعابد القديمة وغيرها.

وطرحت شركة موسك في الأسواق، في شهر يناير الماضي، قاذفات لهب بسعر 500 دولار للقاذفة الواحدة. وقد بيعت جميعها (20 ألف قاذفة) خلال أقل من أسبوع. وبلغت أرباح الشركة من هذه الصفقة 10 ملايين دولار، ينوي موسك استخدامها لشراء معدات جديدة للشركة وتسديد مرتبات العاملين والمحامين.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما