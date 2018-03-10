شاهد.. إيلون موسك يفاجئ العالم مجددا بأفكار خلاقة!

عرض مؤسس شركتي "SpaxeX" و"Tesla"، إيلون موسك، على صفحته في تويتر فكرة حديثة لإنشاء باص الأنفاق الكهربائي.

وأشار إلى أن شركة "The Boring Company" التي يملكها، تعمل على إنتاج نوع جديد من النقل العام في المدينة. ومن المفترض أن تبلغ سرعة الباص الجديد 200 كيلومتر في الساعة. كما سيكون قادرا على التبديل التلقائي بين الأنفاق والمصاعد.

وأشار موسك إلى أن الباص الجديد مخصص للمارة وراكبي الدراجات.

وأضاف: "سيكون بإمكان النظام فيما بعد نقل السيارات أيضا، لكن ذلك لن يتم إلا بعد تغطية احتياجات النقل العام. وهذه هي مسألة الاحترام والعدالة. ويجب أن نفكر بالدرجة الأولى بالناس الذين لا يمكنهم شراء سيارة".

وأوضح أنه سيتم أثناء تنفيذ المشروع إنشاء آلاف من المحطات الصغيرة التي ستبلغ مساحتها مكان وقوف سيارة، مضيفا أن ذلك سيكون ميزة رئيسية لوسائل النقل الجديدة اختلافا عن مترو الأنفاق الحالي الذي يتطلب بناء محطات كبيرة لكن عددها قليل.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا