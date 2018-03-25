الصين تكشف عن أول دبابة مسيرة

كشفت الصين لأول مرة عن دبابتها المسيرة التي يمكن أن تزود بالذكاء الاصطناعي.

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وأفادت صحيفة "سوث تشينا مورنينغ بوست" الصينية، الخميس 22 مارس، بأن الآلية المقصودة هي دبابة "تي-59" المطورة التي تم تصميمها على أساس دبابة "تي-50" السوفيتية.

وقال رئيس تحرير المجلة العسكرية الصينية "Tank and Armoured Vehicle"، لو تسينغ شانغ، إنه من المحتمل إعادة تجهيز عدد كبير من الدبابات القديمة لتعمل كعربات مدرعة ذاتية القيادة، بشرط تزويدها بالذكاء الاصطناعي.

وتعتزم القيادة الصينية مستقبلا نقل فكرة الدبابات ذاتية القيادة إلى منصات مدرعة أكثر حداثة ستتلقى معلومات من الأقمار الاصطناعية والطائرات والغواصات.

يذكر أن الصين الشعبية تنفذ حاليا برنامج إصلاح واسع النطاق لقواتها المسلحة والذي يقضي بصورة خاصة بتصنيع طائرات حديثة تتميز بالتخفي عن الرادارات، وبناء حاملات طائرات وتقليص عدد أفراد الجيش بـ 300 ألف فرد، مع العلم أن تعداد القوات المسلحة الصينية يبلغ الآن مليوني فرد.

المصدر: يوتيوب.كوم

يفغيني دياكونوف