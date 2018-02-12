روسيا تصنع "أرماتا" ذاتية القيادة

صرح مدير شركة "أورال فاغون زافود" (مصنع أورال للمركبات) أليكسندر بوتابوف، بأن نسخة من دبابة "أرماتا" ذاتية القيادة قد تصنع في روسيا.

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وفي حديث مع الصحفيين، يوم الجمعة 9 فبراير، صرح بوتابوف أثناء زيارة قام بها للمصنع نائب وزير الدفاع يوري بوريسوف، بأن المصنع "لا يقف ساكنا، بل تجري الأبحاث على قدم وساق من أجل تطوير صناعاته".

كما قام بزيارة المصنع نهاية العام الماضي قائد القوات البرية أوليغ ساليوكوف، وتحدث آنذاك عن إبرام عقد لتوريد دفعة قيد التجربة العملية من دبابات "أرماتا" إلى القوات المسلحة، وأشار إلى أن مجمع الصناعات العسكرية الروسي سوف ينتهي من تعديل "أرماتا" وفقا للجدول الزمني المحدد.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، قد صرح، في نوفمبر 2017، بأن بدء تصنيع "أرماتا" على نطاق صناعي واسع سوف يتم في الفترة 2018-2027 .

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يذكر أن دبابات تي-14، التي صنعت على منصات "أرماتا" ظهرت للمرة الأولى في موسكو، 9 مايو 2015، حيث عرضت آنذاك منظومتها المتطورة للتصويب الدقيق في مختلف الظروف، فضلا عن برج التصويب غير المأهول الأول من نوعه في سلاح الدبابات الروسي، وكذلك الكبسولة الخاصة القادرة على حماية الطاقم من أحدث القذائف والصواريخ الموجهة المضادة للدروع، وحتى من انفجار القذائف الموجودة في الدبابة.

المصدر: وكالات

محمد صالح