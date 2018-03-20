"النمور" الروسية تتسلح بالمدافع

صمم الخبراء في "الشركة العسكرية الصناعية" الروسية نماذج جديدة متعددة لعربة "تيغر" (النمر) المدرعة الخفيفة.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن مدير عام الشركة، ألكسندر كراسوفيتسكي، قوله إن شركته صممت نسخا جديد لعربة "تيغر" (النمر)، ومنها عربات: القيادة والأركان والحرب الإلكترونية والاتصال الفضائي وعربة الاستطلاع الكيميائي والإشعاعي وهاون "هوريتس" ذاتي الحركة، وعربة الاستطلاع الميداني والإسعاف حيث تتيح للأطباء تقديم الإسعافات لـ 4 جرحى في وقت واحد.

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وأضاف كراسوفيتسكي أن خبراء الشركة يدرسون الآن إمكانية نصب مدفع عيار 30 ملم في العربات. وأوضح قائلا إن الشركة كانت قد أنتجت نموذجا اختباريا لتلك العربة التي خضعت لاختبارات الرماية بالذخيرة الحية، مشيرا إلى أن بعض المؤسسات أبدت اهتماما بها.

يذكر أن "تيغر" (نمر) الروسية عبارة عن أسرة عربات مدرعة خفيفة ينتجها مصنع "أرزاماس" الروسي التابع لـ "الشركة العسكرية الصناعية".

وقد تم الكشف عنها لأول مرة، عام 2001، كسيارة صنعت بطلب من الأردن. وقد طرأت على تلك السيارة فيما بعد تعديلات كثيرة.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف