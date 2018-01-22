"النمور" الروسية في خدمة حرس الأوروغواي الجمهوري

تواصل السيارات المدرعة "إس بي إم – 2 غاز- 233036" من أسرة "تيغر" (النمر) خدمتها في الوحدات الخاصة بجمهورية الأوروغواي.

ونشر الموقع الإلكتروني التابع للحرس الجمهوري في الأوروغواي على فيسبوك صورا فوتوغرافية للسيارات العسكرية الروسية، تظهرها خلال أداء المهام التدريبية والخاصة.

twitter.com

وزودت العربات المدرعة بمكيفات هواء وكاميرات للرصد الدائري وحواجز حماية منصوبة على المصدات. وغطيت نوافذها بشبكات واقية خاصة.

يذكر أن سيارات "تيغر" تستخدم في الأوروغواي كسيارات أمنية وليست قتالية، كما هو الحال في روسيا.

twitter.com

وتتمتع صناعة السيارات الروسية بشعبية فائقة في الأوروغواي، حيث تستخدم إلى جانب سيارات "تيغر" مركبات "غاز-3937-فودنيك" المدرعة، والشاحنات رباعية الدفع "أورال-4320"، فضلا عن كمية محدودة من سيارات إطفاء الحريق وسيارات "واز" و"غازيل".

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف