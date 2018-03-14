الروبوتات تُنتج الدبابات الروسية

شهد مصنع "أومسك ترانسماش" الروسي المصنع للدبابات تشغيل أول خط أوتوماتيكي لتجميع جنازير المدرعات، علما أن تلك العملية كانت تنفذ سابقا يدويا.

ولا يتوجب على مشغلي خط التجميع الآن سوى مراقبة العمل الدقيق والمتواصل للروبوتات التي تقوم بتنفيذ كل العمليات الميكانيكية في المصنع.

وقال ناطق باسم شركة "روستيخ" التي يعد مصنع "أومسك ترانسماش" أحد فروعها إن الأتمتة سمحت بزيادة حجم المنتجات 4 أضعاف، مع العلم أن كل جنزير يتألف من ألف قطعة وحلقة يتم تجميعها فيما بعد. وأضاف أن مهمة الرقابة على جودة المنتجات الجاهزة أوكلت أيضا إلى الروبوتات.

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وأوضح الناطق أن خط التجميع الجديد لا يسمح بإطلاق الجنازير للدبابات التي تنتج على دفعات فحسب، بل وللنماذج الواعدة من الآليات الحربية، مع العلم أن مصنع "أاومسك ترانسماش" ينتج حاليا 21 نوعا من الجنازير التي تستخدم في مختلف أنواع المدرعات.

يذكر أن مصنع "أومسك ترانسماش"، في مدينة أومسك في سيبيريا، ينتج جنازير دبابات "تي-72" وتي-90 " و"أرماتا" وعربات "بي إم بي" وعربة "ترميناتور" لدعم المشاة، فضلا عن قاذفات اللهب الثقيلة "توس 1 آ" ومنظومات الدفاع الجوي "إس-300" وغيرها من أنواع الأسلحة والمعدات.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف