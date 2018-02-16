وصول أول دفعة من دبابات T-90C الروسية إلى العراق

أفادت مصادر إعلامية استنادا إلى وزارة الدفاع العراقية بوصول أول دفعة من دبابات T-90 الروسية إلى العراق.

وأوضحت المصادر أن الدبابات وصلت إلى ميناء أم قصر جنوبي العراق في الـ15 من فبراير/شباط الجاري، وقد نقلت إلى بغداد في وقت لاحق.

ولم تذكر المصادر عدد الدبابات التي وصلت إلى العراق، مضيفة أن روسيا تتعهد بتوريد 73 دبابة من هذا النوع إلى العراق وفقا لعقد مبرم بين البلدين، كما لم تؤكد بغداد وموسكو هذه المعلومة بشكل رسمي.

تجدر الإشارة إلى أن الدبابة T-90C مزودة بأسلحة قوية ونظام حديث للتحكم في النيران، وتتميز بالدروع الآمنة والقابلية العالية للمناورة، وباستطاعتها القتال في جميع ظروف الحرب، ليلا ونهارا.

المصدر: "تاس"

ألكسندر توميلين