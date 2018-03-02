لماذا يتسبب الفطر بالهلوسة؟

تبين لعلماء الأحياء الأمريكيين، أن الفطر يحمي نفسه من الأخطار الخارجية عن طريق إفرازه مادة تسمى "السيلوسيبين".

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ونشرت مجلة " Evolution Letters "، أن علماء من جامعة أوهايو درسوا ثلاثة أنواع من الفطريات، التي تفرز مادة السيلوسيبين (مركب كيميائي مهلوس يوجد في أكثر من 200 نوع من الفطر)، فتبين أن هذه الفطريات تفرز مادة السيلوسيبين لحماية نفسها من الحشرات، التي تتنافس معها على موارد النمو كالماء. وهذا ما أظهرته دراسات سابقة حول غياب النمل الأبيض (الذي يتغذى على الخشب) في الأوساط التي ينمو فيها الفطر.

وبيّن العلماء أيضا الأثر الإيجابي لمادة السيليوسيبين على الأشخاص الذين يتّبعون حمية غذائية للتنحيف، فهذه المادة بالاضافة لتسببها في الهلوسة، تعد من المواد التي تقلل من الشهية إزاء الطعام.

ويخطط الباحثون لإجراء تجارب أكثر على الفطر، والمادة المحرضة على الهلوسة، لاستخدامها في المستقبل في الأدوية والعقاقير الطبية.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو