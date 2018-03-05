روسيا تطور طائرات فريدة بهياكل كربونية!

تعمل روسيا على تطوير جيل جديد من الطائرات المزودة بهياكل كربونية خفيفة ومحركات مروحية توربينية".

ووفقا للمعلومات التي أوردتها شركة مروحيات روسيا، فإنه "اعتبارا من عام 2021 ستبدأ الشركة بتطوير جيل جديد من طائرات (tvs-2dts) المدنية الصغيرة، المزودة بمحركات مروحية توربينية، والعمل جار على تطوير هذه الطائرات ضمن برنامج تطوير الطيران الوطني الذي وضعته وزارة الصناعة والتجارة الروسية".

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ووفقا لبرنامج الوزارة "من المفترض أن يتم تطوير طائرات مدنية صغيرة بهياكل كربونية خفيفة لتحل محل طائرات (آن-2) وتستخدم من قبل شركات الطيران المحلية لنقل الركاب والبضائع بين المدن والقرى الروسية، كما من المفترض أن تستخدم هذه الطائرات للعديد من الأغراض، في المجال الزراعي ومجالات الرصد وحتى الإنقاذ والإسعاف وإطفاء الحرائق".

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر