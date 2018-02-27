الهند تختبر أحدث طائراتها المسيّرة
اختبرت الهند مؤخرا طائرة "Rustom-2" من دون طيار المخصصة لأغراض المراقبة والاستطلاع.
ووفقا لمصدر في وزار الدفاع الهندية فإن "اختبارات الطيران جرت يوم الأحد 25 فبراير الجاري في مدينة تشيترادورغا بولاية كارناتاكا الهندية، وجميع المؤشرات تدل على أن الاختبارات كانت ناجحة".
@DRDO_India successfully flew its Rustom 2 today at its Aeronautical Test Range (ATR) at Chalakere at Chitradurga. @DefenceMinIndia@PIB_India@MIB_India@nsitharamanpic.twitter.com/XraISjLtXA— DPR (@SpokespersonMoD) 25 февраля 2018 г.
صممت "Rustom-2" من قبل فريق"DRDO" للتطوير والبحث العلمي التابع لوزارة الدفاع الهندية، وتم تزويدها بتقنيات تخولها للتحليق لـ 24 ساعة متواصلة، على ارتفاعات تصل إلى 6.7 كلم، وبسرعة أقصاها 280 كلم/ساعة.
The test flight of Rustom 2 assumes significance as this is the first flight in user configuration with higher power engine. https://t.co/sSr2sLMEaH@DRDO_India@DefenceMinIndia@nsitharaman@PIB_India@MIB_Indiapic.twitter.com/l7xAPgaCNw— DPR (@SpokespersonMoD) 25 февраля 2018 г.
ومن المفترض أن تستخدم وزارة الدفاع الهندية هذه الطائرة لأغراض الاستطلاع والرصد العسكري، وحتى في الأغراض المدنية والإنقاذ ورصد الحرائق.
المصدر: نوفوستي
أسعد ضاهر