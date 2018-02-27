الهند تختبر أحدث طائراتها المسيّرة

اختبرت الهند مؤخرا طائرة "Rustom-2" من دون طيار المخصصة لأغراض المراقبة والاستطلاع.

ووفقا لمصدر في وزار الدفاع الهندية فإن "اختبارات الطيران جرت يوم الأحد 25 فبراير الجاري في مدينة تشيترادورغا بولاية كارناتاكا الهندية، وجميع المؤشرات تدل على أن الاختبارات كانت ناجحة".

صممت "Rustom-2" من قبل فريق"DRDO" للتطوير والبحث العلمي التابع لوزارة الدفاع الهندية، وتم تزويدها بتقنيات تخولها للتحليق لـ 24 ساعة متواصلة، على ارتفاعات تصل إلى 6.7 كلم، وبسرعة أقصاها 280 كلم/ساعة.

ومن المفترض أن تستخدم وزارة الدفاع الهندية هذه الطائرة لأغراض الاستطلاع والرصد العسكري، وحتى في الأغراض المدنية والإنقاذ ورصد الحرائق.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر