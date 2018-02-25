حرب المستقبل ستجري في 5 ميادين

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية عن ظهور أشكل جديدة لنشر القوات واستخدامها.

وقد نشرت صحيفة "كراسنايا زفيزدا " الروسية مقالا بقلم رئيس إدارة العمليات في الأركان العامة الروسية (سيرغي رودسكوي) حيث قال إن القوات المسلحة الروسية ستخوض عملياتها الحربية برا وبحرا وجوا وفضاء وإلكترونيا بصفتها 5 ميادين رئيسية ستنشر فيها القوات الروسية في حال نشوب الحرب مع عدو يعتمد التكنولوجيات الفائقة".

أما استخدام القوات المسلحة فسيطال حسب الأركان العامة الروسية إلى جانب الميدان العسكري ميادين المواجهة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية وما إلى ذلك.

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وتطرق رئيس إدارة العمليات بصورة خاصة إلى طرق تنظيم وخوض العمليات الحربية التي تطرأ عليها تغييرات ملموسة.

يذكر أن إسرائيل كانت قد اختبرت في ليلة 19 فبراير/ شباط صاروخًا مضادًا من طراز "هيتس – 3" (السهم – 3) من شأنه اعتراض الصواريخ الباليستية في الفضاء. وأطلق الصاروخ بمشاركة الخبراء الأمريكيين، مع العلم أن الوكالة الأمريكية للدرع الصاروخية كانت تعمل على مدى أعوام على تصميم هذا الصاروخ.

المصدر: زاشاشات روسيا

يفغيني دياكونوف