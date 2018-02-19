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إسرائيل تختبر صواريخ تصيب الأقمار الاصطناعية

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إسرائيل تختبر صواريخ تصيب الأقمار الاصطناعية
Reuters Havakuk Levison
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اختبرت إسرائيل الليلة الماضية منظومة الدرع الصاروخية "حيتس-3" بعيدة المدى، التي يمكنها اعتراض الصواريخ البالستية في الفضاء.

وكتبت وزارة الدفاع الإسرائيلية على تويتر، أن الاختبارات جرت تحت إشراف شركة Israel Aerospace Industries وسلاح الجو الإسرائيلي.

وذكرت أن إطلاق الصواريخ الاعتراضية تم بحضور ممثلين عن الوكالة الأمريكية للدفاع المضاد للصواريخ التي شاركت في تصميم وإنتاج المنظومة.

وجرى استخدام مبدأ hit-to-kill في تصميم نظام "حيتس-3" وهو يفترض تدمير الهدف عن طريق الإصابة المباشرة بالرأس الحربية للصاروخ الاعتراضي.

ويشير الخبراء إلى أنه يمكن كذلك استخدام هذه الصواريخ لإصابة الأقمار الاصطناعية.

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المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين

 

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