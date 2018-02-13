تقنية جديدة تستهدف فيديوهات داعش قبل نشرها

كشف مطورون عن تقنية جديدة يمكنها رصد فيديوهات داعش ومنع تحميلها على مواقع الإنترنت، وذلك لوقف انتشار المواد "التحريضية".

ويتبادل المطورون برامجهم مجانا مع أي موقع أو تطبيق في العالم، على أمل الحد من انتشار دعايات الجماعة الإرهابية. وتشير الاختبارات إلى قدرة الذكاء الاصطناعي المطور على كشف 94% من مقاطع فيديوهات داعش، مع ارتكاب عدد قليل جدا من الأخطاء.

وفي حديث مع صحيفة إنديبندنت البريطانية، قال الدكتور مارك وارنر، الرئيس التنفيذي لمركز علوم البيانات (ASI Data)، إن نجاح التكنولوجيا يعتمد على عدد الشركات الراغبة في إدخالها ضمن أنظمتها، ولكن "نأمل أن تلعب دورا في حذف المحتوى غير المرغوب به أو المتطرف من الإنترنت".

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وبينت البحوث أن أنصار داعش استخدموا 400 منصة مختلفة لنشر المحتوى الخاص بالجماعة الإرهابية في عام 2017. وقام ASI بتحليل أكثر من 1300 مقطع فيديو، تم إصدارها من قبل مكتب الإعلام المركزي منذ عام 2014، حيث حدد "إشارات خفية" يمكن استخدامها للتعرف على فيديوهات داعش الجديدة قبل نشرها.

ويذكر أن المؤشرات، التي يستخدمها نظام "التعلم الآلي المتقدم"، خاصة بنظام داعش، ويمكن دمجها في عملية التحميل على أي منصة.

واعترف جون جيبسون، مدير خدمات علوم البيانات ASI، بأن البرنامج المطور لن يمنع داعش من تحميل مقاطع الفيديو على مواقعها الخاصة، أو على تطبيق الرسائل المشفرة "تلغرام"، ولكنه سيصعب عملية العثور على الفيديوهات، ومشاركتها مع الآخرين.

وقدمت وزارة الداخلية مبلغ 600 ألف جنيه إسترليني، لمركز خدمات ASI بهدف تطوير هذه التكنولجيا خلال 5 أشهر فقط، بدءا من إطلاق المشروع في سبتمبر الماضي.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا