"سو-25" تزود بأحدث تقنية لتضليل الصواريخ

زودت طائرات "سو-25 إس إم 3" الروسية المطورة بمنظومة "فيتيبسك" التي تحميها من الصواريخ الموجهة حراريا مثل "ستينغر" الأمريكية و"إيغلا" الروسية.

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن الدفعة الأولى من تلك الطائرات المطورة جاهزة لتسليمها إلى وحدات سلاح الجو الروسي.

وأوضحت الصحيفة أن عمل المنظومة الجديدة يقوم على إشارات معدلة ضيقة التوجيه، يرسلها صمام خاص من الياقوت، الأمر الذي يشكل صورة وهمية للهدف (الطائرة)، ما يخدع صاروخ "أرض-جو" الذي يستهدف الفراغ ثم يدمر ذاتيا. وكانت بعض الدول في الماضي تعمل على اختراع تلك التكنولوجيا، إلا أن جهودها باءت بالفشل.

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وقالت الصحيفة إن مثل هذه المنظومات كانت قد نصبت في مروحيات "كا-52" و"مي-8" العسكرية التي استخدمت بنجاح في سوريا حيث لم تصبها أي منظومة منقولة للدفاع الجوي المعادي.

كما زودت طائرات "سو-25" بأجهزة "غلوناس" للملاحة الفضائية وبأجهزة الحرب الإلكترونية التي تحول دون إصابتها بالصواريخ الموجهة راداريا.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف