موسكو تطلب مساعدة أنقرة في استعادة حطام سو -25 من المسلحين
Sputnik
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طلبت وزارة الدفاع الروسية من تركيا، مساعدتها لكي تستعيد من الإرهابيين المسلحين، بقايا القاذفة "سو -25 " التي أسقطت يوم 3 فبراير في محافظة ادلب السورية.
وشددت وزارة الدفاع الروسية على أهمية حصولها على بقايا المحرك من أجل تحديد نوعية الصاروخ المحمول المضاد للطائرات الذي استخدمه المسلحون في ضرب الطائرة.
المصدر: لينتا رو
ادوارد سافين
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