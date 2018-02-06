موسكو تطلب مساعدة أنقرة في استعادة حطام سو -25 من المسلحين

طلبت وزارة الدفاع الروسية من تركيا، مساعدتها لكي تستعيد من الإرهابيين المسلحين، بقايا القاذفة "سو -25 " التي أسقطت يوم 3 فبراير في محافظة ادلب السورية.

وشددت وزارة الدفاع الروسية على أهمية حصولها على بقايا المحرك من أجل تحديد نوعية الصاروخ المحمول المضاد للطائرات الذي استخدمه المسلحون في ضرب الطائرة.

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المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين