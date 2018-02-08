الشرطة الصينية تعتمد نظارات ذكية تتعرف على المجرمين

شرعت الشرطة الصينية باستخدام نظارات شمسية فائقة التكنولوجيا لضبط المجرمين في مدينة تشنغتشو، في إطار الجهود التي تبذلها البلاد من أجل بناء نظام مراقبة رقمي.

وتدعم النظارات التقنيات العالية من قبيل ميزة التعرف على الوجوه لتحديد المشتبه بهم في المناطق المزدحمة كمحطات القطارات.

وذكرت صحيفة "People’s Daily" أن أربعة ضباط شرطة يستخدمون هذه التكنولوجيا عند مداخل محطة القطارات شرق تشنغتشو.

وتتضمن النظارات كاميرا متصلة بجهاز يشبه الهاتف الذكي، وهو ما يسمح لأفراد الشرطة بالتقاط صور المشتبه بهم ومقارنتها بقاعدة البيانات الموجودة في المقرات الرسمية.

Chinese police use real-time facial recognition glasses for public security https://t.co/Rrm6EfQ2SUpic.twitter.com/jMtLsPnxtV — People's Daily,China (@PDChina) February 7, 2018

وبذلك يمكن الحصول على أهم المعلومات المتعلقة بالمشتبه بهم كالاسم والعرق والجنس والعنوان، كما يمكن لأفراد الشرطة معرفة ما إذا كان المشتبه بهم فارين من إنفاذ القانون، وغيرها من المعلومات الهامة.

وقد سمحت هذه التكنولوجيا، حتى الآن، بالقبض على سبعة من المشتبه بهم في ارتكاب جرائم تتراوح بين تهريب البشر أو الاعتداء بالعنف والفرار من العدالة، بالإضافة إلى القبض على 26 شخصا آخرين كانوا يستخدمون هويات مزيفة.

يذكر أن بعض البنوك أيضا بدأت استخدام تقنية التعرف على الوجوه للسماح للمستخدمين بالدفع عن طريق وجوههم بدلا من بطاقات الائتمان.

المصدر: ميرور

فادية سنداسني