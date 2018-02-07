روسيا تطور طلاء فريدا للسفن والطائرات!

تمكن علماء من جامعة بطرسبورغ الروسية من تطوير مواد بمواصفات غير مسبوقة ستستخدم في طلاء السفن والطائرات.

وقام علماء الكيمياء الروس بتعديل خصائص مادة السيليكون وجعلها أكثر مقاومة للحرارة والعوامل الجوية المختلفة، عن طريق تطوير خلطات كيميائية معقدة، تعتمد على عنصر الإيريديوم الثقيل، تضاف إلى السيليكون وتجعله قادرا على تحمل درجات حرارة عالية تصل إلى 320 درجة مئوية.

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والأهم من ذلك أن الطلاء الناتج عن مزج السيليكون مع هذه المواد يعطي الهياكل متانة استثنائية، فضلا عن أنه يضيء عند تعرضه لظروف حرارية معينة، الأمر الذي يجعل منه طلاء مثاليا للسفن والغواصات والطائرات، ويسهل عملية البحث عنها عند فقدانها.

يذكر أن السيليكون يعد من أفضل المواد العازلة، ويستخدم اليوم في العديد من المجالات الصناعية والتقنية،، ابتداء من عزل المطابخ والحمامات والنوافذ في المنازل، وانتهاء بعزل مكونات الطائرات والسفن والسيارات.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر