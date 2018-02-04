رادار روسيا الطائر يلبي تطلعات العسكريين الروس

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن طائرة الاستطلاع والإنذار المبكر بعيدة المدى "А-100" زودت بمعدات مناسبة تلبي احتياجات العسكريين الروس.

وقال الوزير في مقابلة مع الصحافة إن "الفنيين والمطورين أتموا بنجاح اختبارات الطيران المطلوبة للتحقق من عمل الطائرة، وتأكدوا من فاعلية راداراتها وجميع معداتها التقنية".

وصممت "А-100" المطورة عن طائرات "إل 76 AMD" لتحل مكان طائرات التجسس والاستطلاع والإنذار المبكر "A-50" التي تخدم حاليا في الجيش الروسي. ومنذ مدة، أتمت الطائرة العديد من اختبارات الطيران، واستخدمت بنجاح في العمليات العسكرية لمكافحة الإرهاب في سوريا.

إقرأ المزيد

وبالرغم من قلة المعلومات المتوفرة عن قدراتها ومواصفاتها التكتيكية، إلا أن البيانات تشير إلى أنها قادرة على رصد وتعقب أكثر من 300 هدف جوي وبري في وقت واحد وعلى مسافات طويلة تزيد عن 400 كلم، وتسبق راداراتها وأجهزتها بأشواط تقنيات سابقتها الروسية "A-50".

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر