روسيا تتسلح بجيل جديد من مقاتلات "ميغ-35" الفتاكة

أكد مصدر في مجمّع الصناعات العسكرية الروسية أن المجمّع استلم طلبا رسميا لتصنيع دفعة من مقاتلات "ميغ-35" الحديثة لصالح القوات الجوية في البلاد.

ووفقا للمصدر فإن "تصنيع الجيل الجديد من مقاتلات ميغ-35 المخصصة للقوات الجوية الروسية سيبدأ مطلع 2018، وتسليم هذه الطائرات للجيش الروسي يأتي ضمن برنامج التسليح الحكومي الجديد المخطط له ما بين 2018 و2027".

ولم يعلق المصدر على الأرقام التي طرحها عليه الصحفيون والتي تتعلق بعدد الطائرات المفترض تسليمها للقوات الجوية الروسية مؤكدا أن "تلك الأرقام قابلة للتغير أو الزيادة وفقا لما يرتئيه الخبراء العسكريون والتعديلات التي من الممكن أن تطرأ على العقود".

وأشار إلى أن تصنيع هذه الطائرات "سيتركز بشكل أساسي في مقر ميغ الواقع بمنطقة لوخوفيتسي بضواحي العاصمة الروسية موسكو، كما سيساهم معمل سوكول لصناعات الطيران بشكل جزئي في عملية التصنيع".

RT

تجدر الإشارة إلى أن مقاتلة "ميغ-35" المطورة عن "ميغ-29" تعتبر واحدة من أهم مقاتلات الجيل "4++" متعددة المهام في العالم، والتي تتطلع العديد من البلدان لاقتنائها لميزاتها وقدراتها المهمة التي تتفوق فيها على أهم الطائرات الحربية في العالم، ومن مواصفاتها:

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- الطول: 19 مترا.

- الارتفاع: 6 أمتار

- باع الجناحين: 15 مترا.

- الطاقم: شخص واحد أو 2.

- السرعة القصوى: 2.4 ماخ (2556 كلم/ ساعة).

- الوزن عند الإقلاع: 19200 كلغ.

- الوزن مع الحمولة القصوى: 29700 كلغ.

- السقف العملي للارتفاع: 17500 متر.

- التسليح: صواريخ "جو-جو" و"جو-أرض" موجهة، صواريخ غير موجهة، قنابل متنوعة موجهة وغير موجهة، مدفع رشاش عيار 30 ملم.

- الرادارات: تحوي النسخ الحالية رادارات متطورة قادرة على اكتشاف الأهداف الجوية على بعد 120 إلى 150 كلم، ومتابعة 10 أهداف وضرب 4 منها دفعة واحدة، بالإضافة إلى قدرتها على اكتشاف الأهداف البحرية الكبيرة على مسافة 250 كلم، والأهداف الصغيرة كالزوارق على بعد 150 كلم.

المصدر: إنترفاكس

أسعد ضاهر