"الأوبر البشري".. بديل يعيش حياتك عوضا عنك!

طور الباحث الياباني، جون ريكيموتو، شاشة خاصة يمكن تثبيتها على وجه شخص ما ليعيش حياتك عوضا عنك عند الحاجة، مقابل مبلغ مالي.

وتهدف هذه التكنولوجيا إلى السماح لشخص ما (البديل)، بارتداء ملابسك والتصرف وفقا لتعليماتك، وذلك ليجسد شخصيتك عندما تكون بحاجة لذلك. ومن ناحية أخرى، يمكن للأشخاص الجلوس في المنزل ومتابعة الأحداث عبر الكمبيوتر، واستخدام الكاميرا للتواصل مع الناس الذين يقابلهم البديل.

“Human Uber,” developed in Japan, provides a way to attend events remotely using another person’s body. “It’s surprisingly natural” says its inventor, Jin Rekimoto of Sony #emtechasiapic.twitter.com/WZHPVcZ6M0 — will knight (@willknight) January 30, 2018

وجاء في الورقة البحثية، التي تصف الأداة المعروفة باسم "ChameleonMask": "يقوم البديل بارتداء شاشة عرض على شكل قناع، يظهر عليها وجه المستخدم الحقيقي، وقناة صوتية تنقل صوت المستخدم البعيد (ربما في منزله)، كما يتبع البديل توجيهات المستخدم الحقيقي".

“Human Uber” lets you attend events using another person's body wearing an iPad over their face pic.twitter.com/NMLrarRlst — Barstool Sports (@barstoolsports) January 31, 2018

وطُورت أنظمة التواجد عن بعد في وقت سابق، وكانت تُربط بالروبوتات، بحيث يمكن للمستخدم التحدث والتواجد في مكتب أو مؤتمر ما، أو في أي مكان آخر للتواصل مع المحيط عبر البديل.

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وفي المقابل، تم تطوير أنظمة "ChameleonMask" لتقديم تجربة أكثر اكتمالا تتفوق فيها على الروبوتات، وفقا للمطور.

وأظهرت التجارب أن الأشخاص قادرون على التفكير في البديل باعتباره الشخص الحقيقي. وعلى الرغم من وصف القناع بأنه يعمل بمثابة "الأوبر البشري"، إلا أنه يقوم بنقل كل شيء عن الشخص الحقيقي، حيث يتصرف البديل وفقا للتعليمات التوجيهية.

وعُرض "الأوبر البشري" هذا الأسبوع في مؤتمر EmTech، وقام أحد المستخدمين بنشر تغريدة لصورة النظام الجديد، كما قام عشرات الآلاف من الناس بمشاركتها.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا