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"الأوبر البشري".. بديل يعيش حياتك عوضا عنك!

العلوم والتكنولوجيا

Mental Floss/twitter
"الأوبر البشري": بديل يعيش حياتك عوضا عنك!
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طور الباحث الياباني، جون ريكيموتو، شاشة خاصة يمكن تثبيتها على وجه شخص ما ليعيش حياتك عوضا عنك عند الحاجة، مقابل مبلغ مالي.

وتهدف هذه التكنولوجيا إلى السماح لشخص ما (البديل)، بارتداء ملابسك والتصرف وفقا لتعليماتك، وذلك ليجسد شخصيتك عندما تكون بحاجة لذلك. ومن ناحية أخرى، يمكن للأشخاص الجلوس في المنزل ومتابعة الأحداث عبر الكمبيوتر، واستخدام الكاميرا للتواصل مع الناس الذين يقابلهم البديل.

وجاء في الورقة البحثية، التي تصف الأداة المعروفة باسم "ChameleonMask": "يقوم البديل بارتداء شاشة عرض على شكل قناع، يظهر عليها وجه المستخدم الحقيقي، وقناة صوتية تنقل صوت المستخدم البعيد (ربما في منزله)، كما يتبع البديل توجيهات المستخدم الحقيقي".

وطُورت أنظمة التواجد عن بعد في وقت سابق، وكانت تُربط بالروبوتات، بحيث يمكن للمستخدم التحدث والتواجد في مكتب أو مؤتمر ما، أو في أي مكان آخر للتواصل مع المحيط عبر البديل.

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وفي المقابل، تم تطوير أنظمة "ChameleonMask" لتقديم تجربة أكثر اكتمالا تتفوق فيها على الروبوتات، وفقا للمطور.

وأظهرت التجارب أن الأشخاص قادرون على التفكير في البديل باعتباره الشخص الحقيقي. وعلى الرغم من وصف القناع بأنه يعمل بمثابة "الأوبر البشري"، إلا أنه يقوم بنقل كل شيء عن الشخص الحقيقي، حيث يتصرف البديل وفقا للتعليمات التوجيهية.

وعُرض "الأوبر البشري" هذا الأسبوع في مؤتمر EmTech، وقام أحد المستخدمين بنشر تغريدة لصورة النظام الجديد، كما قام عشرات الآلاف من الناس بمشاركتها.

المصدر: إنديبندنت

ديمة حنا

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