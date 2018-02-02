روسيا تبرمج الذكاء الاصطناعي ليحدد جنسية الأشخاص وأعمارهم

تمكن علماء من جامعة بطرسبورغ الروسية للبحوث وتكنولوجيا المعلومات من تطوير آلية جديدة لبرمجة الذكاء الاصطناعي، ليكون قادرا على تحديد جنسيات الأشخاص وأعمارهم.

وتمكن العلماء من تطوير التقنية بعد الاستعانة بمجموعة كبيرة من البيانات والصور والعينات البيولوجية التي جمعوها من نحو 120 ألف شخص من روسيا وكندا وكوريا الجنوبية وأوروبا الشرقية، وقاموا بتطوير منظومة إلكترونية وخوارزمية رقمية قادرة على مقارنة وربط المعلومات والبيانات.

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وأوضح العلماء أن تقنيتهم الجديدة تعمل على تحديد الملامح الأساسية للشخص مستعينة بالصور، وعلى أساسها تقوم بتحديد جنسيته وفقا للبيانات المبرمجة مسبقا، ومن ثم تحدد عمره التقريبي مع نسبة خطأ لا تتجاوز 5 سنوات.

كما تقارن التكنولوجيا حالة وجه الشخص مع بيانات العينات البيولوجية، وتعطي تحذيرات عن تدهور الحالة الصحية في حال ظهور أي مؤشرات غير طبيعة.

وبرمج العلماء منظومتهم أيضا لتكون قادرة على العمل في المجال الطبي، فبعد مقارنتها لعمر الشخص وعينات السكر والدهون وبعض الهرمونات المأخوذة من جسمه، يمكنها تحذير الطبيب في حال خالفت العينات الحدود الطبيعة مقارنة بالعمر.

المصدر: فيستي. رو

أسعد ضاهر