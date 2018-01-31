 
مباشر

دراسة: الأطفال يفهمون اللغات الأجنبية!

العلوم والتكنولوجيا

دراسة: الأطفال يفهمون اللغات الأجنبية!
Globallookpress S Calonge
الطفل بعمر سنة يفهم لغات اجنبية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jt2n

أجرى باحثون من الولايات المتحدة تجربة أظهرت أن الأطفال، في عمر سنة واحدة، يفهمون اللغات الأجنبية كما لو كانت لغتهم الأم.

إقرأ المزيد
مواد غذائية ترفع درجة ذكاء الطفل

واستخدم الباحثون ثلاث لغات لإجراء تجربتهم: الإنكليزية (اللغة الأم)، والروسية والإسبانية (كلغتين أجنبيتين). وطلبوا من الأطفال المشاركين، وعددهم 62، جلب دمية أو لعبة، باللغات الـ 3.

ويشير العلماء إلى أن النتائج أكدت أن الأطفال بعمر سنة واحدة يفهمون ما يطلب منهم بلغات مختلفة. وقد يكون ذلك ناتج عن مساعدة آليات تطور مرتبطة بطفرات قديمة، تتعلق بظاهرة اللغة العامة التي استخدمها أجداد البشر الأوائل.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة