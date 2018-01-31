دراسة: الأطفال يفهمون اللغات الأجنبية!

أجرى باحثون من الولايات المتحدة تجربة أظهرت أن الأطفال، في عمر سنة واحدة، يفهمون اللغات الأجنبية كما لو كانت لغتهم الأم.

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واستخدم الباحثون ثلاث لغات لإجراء تجربتهم: الإنكليزية (اللغة الأم)، والروسية والإسبانية (كلغتين أجنبيتين). وطلبوا من الأطفال المشاركين، وعددهم 62، جلب دمية أو لعبة، باللغات الـ 3.

ويشير العلماء إلى أن النتائج أكدت أن الأطفال بعمر سنة واحدة يفهمون ما يطلب منهم بلغات مختلفة. وقد يكون ذلك ناتج عن مساعدة آليات تطور مرتبطة بطفرات قديمة، تتعلق بظاهرة اللغة العامة التي استخدمها أجداد البشر الأوائل.

المصدر: لينتا. رو

كامل توما