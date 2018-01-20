مواد غذائية ترفع درجة ذكاء الطفل

حدد خبراء التغذية بعض المواد الغذائية التي يجب إعطاؤها للطفل لتحسين عمل دماغه، وهي ضرورية قبل بلوغه 5 أعوام، حيث يكون نمو الدماغ في ذروته.

- الحبوب الكاملة

وخاصة الشوفان الذي يعتبر مصدرا مهما للكربوهيدرات المعقدة والألياف وفيتامين "ب". هذه المواد تهضم ببطء ما يضمن حصول الطفل على مصدر دائم للطاقة.

- البيض

مصدر مهم للبروتينات، علاوة على أنه يحتوي على فيتامينات A ،D ،B12 ،E، وصفاره "المح" يعد مزيجا مركزا من مادة الكولين الضرورية لنمو الدماغ.

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- المكسرات

الجوز واللوز والفول السوداني غنية بفيتامين E المضاد للأكسدة. والجوز مهم جدا لصحة الدماغ لاحتوائه على أعلى نسبة من الأحماض الأمينية المختلفة.

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- الخضروات بأنواعها

تعد الخضروات مصدرا لمضادات الأكسدة الضرورية للحفاظ على صحة خلايا الدماغ. وهي مصدر ممتاز لحمض الفوليك والفيتامينات الأخرى والمعادن.

- الأسماك الدهنية

تحتوي على نسب عالية من الأحماض الأمينية "أوميغا-3" الضرورية لنمو الدماغ وعمل القلب والأوعية الدموية. وهي مصدر هام لفيتامين D الضروري للعظام والجهاز العصبي.

- الزبادي (اليوغرت)

تتميز منتجات الألبان بأنها غنية بفيتامين D الضروري لنمو أنسجة الدماغ والأعصاب وإنتاج الإنزيمات. كما أنها مصدر للبروتين والكربوهيدرات.

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المصدر: ميديك فوروم

كامل توما