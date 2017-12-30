أغذية تحسن المزاج والقدرة الجنسية

كشفت خبيرة التغذية، الطبيبة سارة فلور، عن تأثير المواد الغذائية في تحسين المزاج والرغبة الجنسية لدى البشر، موجّهة نصائح هامة بهذا الشأن.

ونشرت صحيفة "Daily Mail‎" مقال لأخصائية التغذية فلور، تشير فيه إلى أن الاكتئاب وبعض الأمراض العصبية تقلل من الرغبة الجنسية للإنسان، والتي يمكن استعادتها بمساعدة التغذية السليمة.

Arco Images GmbH-Reinhard, H.

إذ تنصح الطبيبة بتناول أنواع السمك الدسمة والمكسرات والبيض لتدعيم الجهاز العصبي، وتجنب تناول السكر على اختلاف أنواعه لأنه يؤدي إلى السمنة التي تؤثر سلبا على الحياة الجنسية والصحية بشكل عام.

إقرأ المزيد

وتؤكد الأخصائية على ضرورة تناول الكثير من التوت والسبانخ وبذور اليقطين والحمص لتحسين تدفق الدم في الأوعية الدموية، وأهمية أكل لحوم الدواجن والخبز لما لهما من دور إيجابي في تحسين المزاج.

ولرفع نسبة الفيرمونات (كيماويات تتكون من جزيئات عضوية معقدة تهدف لجذب الشريك في موسم التزاوج) في إفرازات الغدد العرقية يجب أكل الكرفس.

كما أن تناول الثوم بشكل منتظم ولفترات طويلة يغيير كثيرا في السلوك الجنسي، ويرفع من الرغبة لدى الطرفين.

وتشير الطبيبة سارة فلور إلى أن تناول الأفوكادو والمحار والشوكولاته الداكنة والبطيخ والفلفل الحار يساعد على تنشيط الرغبة الجنسية لدى الزوجين.

المصدر: لينتا رو

خالد ظليطو