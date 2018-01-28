الصين تطور طائرة عملاقة من دون طيار!

أكدت مصادر مطلعة على الشؤون التكنولوجية أن الصين تعمل على تطوير طائرة عملاقة بدون طيار، قادرة على حمل 20 طنا من الأسلحة والذخائر.

ووفقا للمعلومات فإن "شركة Tengoen الصينية تطور حاليا طائرة كبيرة من دون طيار قادرة على نقل 20 طنا من الذخائر والأسلحة لمسافات بعيدة تصل إلى 7500 كلم دون أن تتزود بالوقود".

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ورغم سرية المشروع وعدم توفر أي معلومات رسمية من الشركة حول تلك الطائرة، إلا أن التسريبات تؤكد أنها "ستأتي بهيكل عملاق مصنوع من خلطات خاصة من ألياف الكربون المتينة، وباع جناحيها يبلغ 40 مترا، ومزودة بـ 8 محركات، 4 تحت كل جناح".

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "Tengoen" لها باع طويل في تصنيع تقنيات الطيران والطائرات من دون طيار، وتملك العديد من الحلول والاختراعات المسجلة باسمها التي تتعلق بصناعة الطيران المدني والحربي.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر