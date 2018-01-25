"سو-57" تتزود بأسلحة فتاكة وتخضع للاختبارات

أكد بوريس أبنوسوف المدير العام لمؤسسة الصواريخ التكتيكية في روسيا أن المقاتلة الروسية "سو-57" من الجيل الخامس تخضع حاليا لاختبارات طيران عقب تزويدها بأسلحة فتاكة عالية الدقة.

وفي مقابلة مع موقع تاس الروسي قال أبنوسوف إن "التجارب تجري بوتيرة عالية لاختبار منظومة التسليح الدقيقة الخاصة بهذه الطائرة. ومؤسستنا مستمرة في تطوير المنصات الداخلية والخارجية للطائرة المخصصة لحمل الأسلحة الدقيقة الجديدة.. لقد انتقلنا إلى مرحلة التطبيق العملي لاختبارات الطيران مع التقنيات الجديدة، أعتقد أننا سنصل إلى النتائج المرجوة في المستقبل القريب".

وأضاف قائلا: "لقد تم الاتفاق على جميع البروتوكولات اللازمة لاختبار الأسلحة الجديدة، وفي القريب العاجل سنشهد اختباراتها الحية".

وتشير المعلومات إلى أن "سو-57" قد تزود بصواريخ "BRAHMOS-A" المتطورة الدقيقة التي طورتها روسيا بالتعاون مع الهند، والتي صممت لتكون فرط صوتية عالية الدقة مخصصة لتدمير الأهداف البحرية والبرية.

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أما فيما يتعلق بمقاتلة "سو57" الروسية متعددة المهام من الجيل الخامس والتي طورت لتحل مكان مقاتلات "سو-27" في سلاح الجوي الروسي، فإن أول تحليق لها كان عام 2010، وكشف النقاب عنها بشكل رسمي بعد عام خلال معرض ماكس الروسي للطيران 2011.

ومنذ فترة، خضعت هذه الطائرات لاختبارات طيران لتجربة عمل المحركات الحديثة المطورة في إطار "المشروع 30" الذي لم يتم الكشف عن تفاصيله بعد، حيث تشير المعلومات إلى أن عزم دفع المحركات المعدلة "AL-41F1" قد ازداد ليصل إلى 17.5 أو 19.5 طن، وأصبحت أقل استهلاكا للوقود مقارنة بالمحركات السابقة التي استخدمتها طائرات "T-50" سابقا.

المصدر: تاس

أسعد ضاهر