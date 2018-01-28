النوم يمنع البشر من أكل الحشرات!

صرح علماء من جامعة روتجز الأمريكية بإمكانية معاملة الحشرات كمادة غذائية مفيدة للإنسان.

وشكلت الحشرات، وفقا للدراسة المنشورة في مجلة " BGR "، جزءا من النظام الغذائي للبشر قديما. ويعتقد العلماء أن عملية التطور البشري أخذت منحى منع الإنسان من أن يبقى مخلوقا يتغذى على الحشرات إلى يومنا هذا. وعلى الرغم من ذلك فإن العلماء يؤكدون قدرة أجسامنا على هضم الحشرات واستخلاص الإنزيمات المفيدة منها.

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وأجرى العلماء دراسة على جينوم ما يقارب من 30 نوعا من الرئيسيات، ووجدوا لديها جينات مسؤولة عن هضم الحشرات. وكان يعتقد أن الجسم البشري غير قادر على هضم الكيتين المكون الرئيسي للدرع الواقي للخنافس واليرقات المتنوعة.

يذكر أن الجنس البشري تخلى عن أكل الحشرات في إحدى فترات تطوره، لأنها كانت تخرج أساسا في الليل، وهو الوقت المناسب لنوم الإنسان.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو