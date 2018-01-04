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بريطانيا... شوكولاتة بالدود هدية من متجر

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بريطانيا... شوكولاتة بالدود هدية من متجر
www.alghad.com
شوكولاتة بالديدان
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تلقت عائلة بريطانية هدية من متجر (سوبرماركت) وعي علبة حلوى شوكولاته فاسدة بيرقات.

وتفيد صحيفة ذي ميرور، بأن إدارة المتجر لم تتمكن من تلبية طلب البريطانية غابريينا أورتوتاي هيوز وارسال قطعة لحم كانت قد طلبتها، واعتذرت منها وأهدتها حلوى الشوكولاتة. قبلت المرأة الاعتذار والهدية وعادت إلى البيت وفتحت العلبة بحضور أبنائها الثلاثة وتناولوا بعض قطع من الشوكولاتة إلى أن ظهرت في إحداها دودة.

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استاءت المرأة وصورت شريط فيديو لقطع الشوكولاتة الفاسدة ونشرته في موقع المتجر في شبكة فيسبوك مع تعليق "هدية لطيفة استلمتها من المتجر، بعد أن وقفت في الطابور ساعة ونصف الساعة لاستلام قطع اللحم التي حجزتها لعيد الميلاد ولكنهم لم يحضروها وفق طلبي، حيث لم تكن معها شرائح لحم البقر الضرورية لطبق "شاتوبريان".

وقد أعلن ممثل المتجر بأنه سيتم التحقيق بهذه الفضيحة داخل السوبر ماركت.

المصدر: لينتا.رو

كامل توما

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