هل ستختفي الكروموسومات الذكرية؟

أكدت دراسة حديثة أن كروموسومات "Y" التي تحتوي على جين SRY الذي يحدد نمو الأعضاء الذكرية لدى الرجال، ستضمحل خلال 4.5 مليون سنة.

جاء هذا في مقال كتبه عالم الوراثة الإنكليزي دارين غريفين، من جامعة كنت نشرته مجلة Science Alert.

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ويشير العالم في المقال إلى أن النقص الأساسي في هذا الكروموسوم يعود إلى أنه موجود في الخلايا البشرية بصورة أحادية. لذلك فإن الكروموسوم "Y" لا يخضع لإعادة التركيب الجيني (خلط الجينات) الذي يحدث عادة في كل جيل جديد، ويقضي على التغيرات الجينية الضارة. وهذا يعني أن الجينات المسؤولة عن تكون الذكور تتحلل وتختفي من الجينوم البشري تدريجيا مع مرور الوقت.

بيد أن الدراسات الأخيرة تبين أن الكروموسومات تطور آليات معينة تبطئ هذه العملية. واكتشف علماء من الدنمارك حدوث عملية نشطة في كروموسوم Y لتوسيع ظهور نسخ منه، مسؤولة عن وظيفة أعضاء الرجل التناسلية.

ويشير العالم في المقال، إلى أنه حتى في حالة اختفاء الكروموسومات Y نهائيا فإن الجين SRY يمكنه الانتقال إلى كروموسوم آخر، والذي سيعاني بدوره من نقص في إعادة التركيب.

المصدر: نوفوستي

كامل توما