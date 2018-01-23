لقطات مذهلة للـ "سيغوي الطائر"! (فيديو)

استعرضت شركة "Zapata" الفرنسة شريط فيديو يظهر أحدث تجاربها لجهازها الطائر الجديد الذي يبدو كآلة من أفلام المستقبل الخيالية.

وقامت الشركة باختبار جهاز "Zapata Ezfly" أو ما يطلق عليه اسم "السيغوي الطائر"، فوق إحدى البحيرات في ولاية تكساس الأمريكية، حيث استعرض المشاركون في التجربة حركته السريعة ورشاقته في الطيران وسهولة التحكم به.

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وجُهّزت هذه المركبة الخفيفة بمنصة فردية مزودة بعدد من المحركات النفاثة ومقبضين يمكن تحريكهما بمختلف الاتجاهات للتحكم بالاتجاه والارتفاع، ويمكنها التحليق لعلو يصل إلى 3 كيلومترات بسرعة تصل إلى 130 كلم/ ساعة.

يأتي استعراض هذا الجهاز المميز بعد فترة إظهار شركة "JetPack Aviation" لبزتها الطائرة المزودة بمحركات نفاثة، قادرة على التحليق بصاحبها بسرعة تصل إلى 300 كلم/ ساعة.

المصدر: نوفوستي

أسعد ضاهر