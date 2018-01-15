بزة فريدة تمكنك من التحليق بسرعة الطائرات!

استعرضت شركة "JetPack Aviation" مؤخرا بزة فريدة مزودة بمحركات نفاثة تمكن مستخدمها من التحليق بسرعات تزيد عن 300 كلم في الساعة.

وخلال طرحهم لهذه القطعة المميزة في معرض "CES 2018" للتقنيات، قال الخبراء في الشركة المصنعة إن "البزة تتألف من محركات نفاثة تحمل على الظهر على شكل حقيبة وقبضات للتوجيه والتحكم بالسرعة والارتفاع".

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وتسمح المحركات الـ 6 النفاثة لمرتدي هذه البزة بالارتفاع إلى علو يصل إلى 4500 م، وتمكنه من الطيران لمسافة 30 كلم، بسرعة تصل إلى 320 كلم/ ساعة.

ويؤكد الخبراء في "JetPack Aviation" أن هذه الآلة الفريدة ما تزال تخضع للاختبارات النهائية، وفي حال نجاحها، من المنتظر أن تطرح للبيع نهاية العام الجاري، أو أوائل العام المقبل.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر