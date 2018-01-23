وداعا للتيتانيوم في جراحة العظام

طور علماء من روسيا صفائح خاصة بأشكال مختلفة تذوب في جسم المريض مع الزمن عند استخدامها في عمليات كسور العظام.

وقام علماء قسم المواد النانوية البيولوجية في معهد كورتشاتوف الروسي للبحوث العلمية بتصنيع مادة تستخدم في جراحة العظام كبديل لصفائح التيتانيوم والقطع المعدنية الأخرى لعلاج حالات الكسور المختلفة، مما سيوفر على المريض عمليات إضافية لنزع هذه البدائل المعدنية.

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وقال الباحث نيكيتا سيدوش، إن فريقه العلمي قام بتصنيع مادة "بوليميرية" لتشكيل هذه الصفائح المستخدمة في جراحة الكسور من "متعدد حمض اللبنيك" الذي لا يسبب أي التهاب لدى الاستخدام.

ويؤكد سيدوش على إمكانية إضافة بعض المواد الأخرى للمادة "البوليميرية"، مثل الهيدروكسيباتيت (عنصر طبيعي من العظام) على شكل جسيمات نانوية لا تزيد عن 500 نانومتر، لزيادة المتانة وتجنب الالتهابات، وضمان ذوبانها تماما في الجسم مع مرور الوقت اللازم للشفاء.

وأشار طبيب الإسعاف المختص بجراحة العظام والكسور أليكسي ليتشاغين من جامعة موسكو الحكومية للطب (سيتشينيف)، إلى أن هذا الاختراع الجديد سيأخذ مكانه في العمليات الجراحة العظمية بعد استكمال التجارب السريرية.

المصدر: إزفيستيا

خالد ظليطو