أعظم الإنجازات الطبية الروسية لعام 2017

حقق العلماء الروس عام 2017 إنجازات واكتشافات مهمة في الطب والصيدلة، حيث ابتكروا أول لقاح في العالم ضد حمى إيبولا، وأجروا أول عملية لزراعة عين إلكترونية.

وكان ابتكار اللقاح الأول والوحيد في العالم ضد فيروس حمى إيبولا انجازا كبيرا حققه العلماء الروس. ففي يوليو الماضي، سلمت لغينيا الجرعات الأولى من هذا اللقاح الذي ابتكره علماء معهد غاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، في إطار برنامج المساعدات لمنع انتشار هذا الوباء.

وأطلق على اللقاح اسم "غام إيفاك ​​كومبي" وهو أول لقاح في العالم مسجل رسميا ومسموح باستخدامه في المستشفيات ضد حمى إيبولا، حيث كانت نتائج اختباره ناجحة بنسبة 100%.

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كما أعلن عام 2017 عن عدد كبير من الإنجازات الطبية والصيدلانية في روسيا، حيث بدأت وتستمر الدراسات في معاهد البحث العلمي لابتكار أدوية لعلاج الأمراض السرطانية ومرض نقص المناعة "الإيدز" والسكري ومختلف أشكال التنكس العصبي.

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وقد توصل علماء معهد كورتشاتوف بالتعاون مع قسم الطب النفسي للمسنين التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى طريقة جديدة لتشخيص مرض ألزهايمر في بدايته من خلال تحاليل الدم التي تستخدم حاليا بنجاح في تشخيص المرض.

ومن أهم الأحداث الطبية على مستوى العالم في العام 2017، كانت العملية الفريدة والأولى من نوعها التي أجراها علماء وأطباء روسيا لزراعة العين الإلكترونية، حيث كانت نتيجتها إعادة البصر لشخصين ضريرين. وقد ابتكر خبراء مركز البحوث العلمية لطب العيون في جامعة بيروغوف الوطنية للعلوم الطبية، نظام عمل العين الإلكترونية إذ يزرع جهاز استشعار (يقوم بعمل شبكية العين) في عين الشخص ونظارات خاصة وكمبيوتر صغير، حيث أن الكاميرا المثبتة في النظارة تلتقط الصورة التي يحولها الكمبيوتر إلى نبضات كهربائية ويرسلها إلى الشبكية الاصطناعية.

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كما نشطت في روسيا عام 2017 عمليات تطوير الطب التجديدي، وبدأ سريان مفعول قانون بشأن المنتجات البيولوجية الطبية. وأعلنت وزيرة الصحة الروسية فيرونيكا سكفورتسوفا في المؤتمر الوطني الثالث للطب التجديدي، عن أن هناك تطورات كبيرة في مجال تكنولوجيات التجديد، أهمها "الخطوط النظيفة" للخلايا لإزالة التشوهات في مختلف مناطق الدماغ، والتي أثبتت فعاليتها خلال التجارب على الحيوانات، وهي في انتظار الاختبارات السريرية.

علاوة على هذا تم في روسيا اختراع جلد اصطناعي متعدد الطبقات، يطابق تماما البنية الطبيعية لجلد الإنسان.

ويعتبر إنتاج عضو اصطناعي من مواد البوليمير إنجازا طبيا عظيما. فقد تمكن علماء جامعة سيتشينوف الطبية في موسكو من إجراء أول عملية جراحية لمريض يعاني من ضيق في مجرى البول باستخدام مصفوفة خلوية.

المصدر: إيزفيستيا

كامل توما