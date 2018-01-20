‏التواصل الاجتماعي يقتل المرموط!

درس العلماء نظرية "التفاعل الاجتماعي القاتل" لدى بعض أنواع الحيوانات وتأثيرها على متوسط العمر لديها.

ولاحظ الباحثون أن بعض أنواع حيوان المرموط أصفر البطن "الاجتماعي" تعيش حياة أقصر من أبناء جلدتها الذين يعيشون بمفردهم "المرموط المنفرد".

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ويقدر علماء الحيوان من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس أن متوسط عمر "المرموط المنفرد" يكون أطول بثلاث مرات من متوسط عمر أقرانه الذين يعيشون في جماعات. كما رصد الأخصائيون، خلال عدة سنوات، نمط حياة هذا الحيوان الفريد الذي يفضل العيش بمفرده، فوجدوا أن 9 حيوانات من بين 11، تعيش بشكل منفرد ولا تميل للعيش الجماعي.

وقد أكد العلماء نتائج هذا البحث من خلال اطلاعهم على بيانات لدراسات سابقة تفيد بأن الثدييات "الاجتماعية" تتوالد بشكل أقل من مثيلاتها ويبلغ متوسط عمرها أقل بثلاث مرات من الثدييات "الوحيدة" مقارنة بهذا الحيوان. كما اكتشف العلماء ميزة أخرى للمرموط الأصفر بقدرته المبكرة في الكشف عن الخطر ونقل الإنذار للآخرين ممن حوله.

المصدر: لايف رو

خالد ظليطو