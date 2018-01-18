لماذا أدمن شباب الصين على شمّ القطط؟

تنتشر في الصين عادة جديدة بشكل واسع، يطلق عليها تسمية – "شم القطط"، حسبما ذكرت وكالة الصين الرسمية "شينخوا".

وذكرت شينخوا، أن أصحاب هذه العادة الغريبة يقضون ساعات طويلة مع قططهم ويفركون وجههم ببطون هذه القطط ويستنشقون بعمق رائحة القطط.

وقال أحد رواد منتدى محبي الحيوانات في الإنترنت: " أنا من عشاق الشم المخضرمين وأصبحت مدمنا على ذلك.. وفي حال عدم حصولي على الجرعة أشعر بنفسي محطما تماما".

وقال تشو شوايبو(30 عاما)، وهو موظف في شركة سينمائية:"لست مستعدا أنا وزوجتي لإنجاب طفل لأن القط يستولي على حبنا"،.. وذكر أنه يقضي ساعات طويلة مع قطه المحبوب كل يوم.

وينفق الصينيون المدمنون على حب القطط أموال طائلة على هذه الحيوانات الأليفة، ويقول دوفان وهو موظف فى شركة مالية في شانغهاي، إنه ينفق 20 فى المائة من راتبه على هذه الهواية ويضيف:"أقدم لقطتي سمك السلمون والفيتامينات يوميا"... "يكلف كيس طعام القطط المستورد من كندا حوالي 760 يوان (حوالي 100 يورو)، وبدلا من الحبيبات الماصة في تواليت القطط أضع له جبنة التوفو".

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وترى وكالة شينخوا أن سبب هذه العادة غير الحميدة والاهتمام الزائد عن حده بالقطط، يعود إلى تكاثر عدد ما يطلق عليهم في الصين اسم "الشباب مع العش الفارغ" الذين يعيشون عزّابا دون أزواج في المدن الكبرى.

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين