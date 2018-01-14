الثعالب البرية تغزو موسكو

حذر علماء البيئة أهالي موسكو من التواصل مع الثعالب البرية التي بدأت بمغادرة الغابات والانتقال إلى الأحياء السكنية في العاصمة الروسية.

وقال سيرغي بورميستروف، رئيس إدارة البيئة والطبيعة في بلدية موسكو، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية: "لقد ازداد بالفعل عدد الثعالب في المدينة، حيث تأتي بحثا عن الطعام من الغابات والمحميات المحيطة بموسكو". وأضاف أن "الثعالب لا تخاف من البشر، إلا أن العلماء يوصون بعدم الاقتراب منها ومحاولة إطعامها باليد".

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وأشار خبير البيئة إلى أن الثعالب غالبا ما تستقر في أحياء هادئة تتوفر فيها النفايات الغذائية بكثرة، وخاصة في سراديب المدارس ورياض الأطفال والمستشفيات.

وقال إن عدد الثعالب المستقرة في موسكو في الوقت الحاضر بلغ حسب الإحصاءات المتوفرة لدى إدارة البيئة 700 ثعلب.

فيما حذر خبراء البيئة الكبار والصغار من التواصل مع الحيوانات التي تظهر عليها علامات المرض أو الجروح، إذ أن تصرفها يمكن أن يصبح عدوانيا، ومن غير المستبعد أن تهاجم البشر والأطفال على وجه الخصوص.

المصدر: نوفوستي

يفغيني ديانوف