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حوت ينقذ امرأة من قرش عملاق

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حوت ينقذ امرأة من قرش عملاق
Medialeaks
حوت أحدب
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أنقذ حوت امرأة من سمكة قرش أثناء غوصها بالقرب من جزر كوك جنوبي المحيط الهادئ.

أفادت بذلك صحيفة "إنديبندنت" البريطانية، وقالت إن الحادثة وقعت عندما تواصلت عالمة الأحياء ومخرجة أفلام الحيوانات، نان هاوزر (63 عاما)، مع الحوت دون أن تنتبه إلى اقتراب قرش عملاق، حيث قام الحوت بحماية المرأة وتغطيتها بزعانفه، ثم رفعها على ظهره إلى سطح البحر.

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وبحسب هاوزر فإن مثل هذا التصرف الغريب للحوت استغرق 10 دقائق. وأوضحت العالمة أنها لاحظت بالقرب منها حوتا آخر حاول هو أيضا طرد القرش.

وقال غواصون آخرون وصيادو أسماك شهدوا الحادثة إن الحوت حماها من القرش البالغ طوله نحو 3 أمتار.

وترى عالمة الأحياء أن تلك الحادثة تدل على أن الحيتان تمتلك غريزة خاصة بحماية كائنات حية أخرى، وأوضحت أن الحادثة يمكن اعتبارها أول حالة مسجلة حاول فيها حوت حماية إنسان من القرش.

المصدر: نوفوستي

يفغيني دياكونوف

 

 

 

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