ذكاء اصطناعي مطور يتنبأ بموعد الوفاة

طور باحثون من جامعة ستانفورد ذكاء اصطناعيا يمكنه التنبؤ بموعد وفاة المريض بدقة تصل إلى 90%.

ويقول فريق البحث إن التكنولوجيا المطورة يمكنها تحسين الرعاية المقدمة للمرضى في نهاية أعمارهم، من خلال تحديد موعد وفاة المريض بدقة أكبر، وتحديد أولويات رغباته وضمان إجراء محادثات هامة قبل فوات الأوان.

وفي دراسة جديدة نُشرت على arXiv، يوضح فريق ستانفورد أن هناك تناقضا كبيرا بين الطريقة التي يرغب المريض في أن يعيش بها بقية حياته، وكيف يحدث الأمر في الواقع.

ويقول الباحثون إن حوالي 80% من المرضى الأمريكيين يرغبون في قضاء أيامهم الأخيرة في منازلهم، بيد أن ما يصل إلى 60% منهم، يموتون في المستشفى.

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وفي محاولة لسد الفجوة، قام فريق جامعة ستانفورد بتدريب شبكة عصبية عميقة على بيانات السجل الصحي الإلكتروني المأخوذة من مستشفى ستانفورد ومستشفى الأطفال، لوسيلي باكارد، والتي تضم حوالي مليوني مريض بالغ وطفل، وفقا لـ IEEE Spectrum.

وسمح حجم البيانات المتاحة ببناء نموذج للتنبؤ بالوفاة استنادا إلى جميع الأسباب الممكنة. ولم تصمم الأداة للعمل ذاتيا على توجيه عملية الرعاية، حيث يمكن استخدامها إلى جانب تقييم الطبيب، لاتخاذ قرارات استباقية متعلقة بتخطيط نهاية العمر.

وأوضح الباحثون أن هناك صعوبة في التوصل لمعايير تحديد المرضى الذين يستفيدون من الرعاية "التلطيفية" اللازمة.

وتقول الدراسة: "تتنبأ الخوارزمية بموعد وفاة مريض معين خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وتستخدم النتائج لتقديم توصيات حول معايير الرعاية المطلوبة".

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا