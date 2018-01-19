الروبوتات تتولى حراسة الحدود البحرية الروسية

تنوي روسيا تجنيد السفن والغواصات ذاتية القيادة للقيام بحراسة الحدود البحرية الروسية.

وقال إيغور دينيسوف، المتحدث باسم المؤسسة الروسية للبحوث الواعدة إن تلك الروبوتات ستقوم بمراقبة حالة المنطقة البحرية المطلة على الشواطئ، وستنفذ بعض المهام البيئية.

وعلاوة على ذلك، تعتزم روسيا إقامة سباقات الروبوتات البحرية سنويا. وسيقام السباق الأول من هذا النوع في غضون الخريف المقبل، في مدينة فلاديفوستوك بشرق روسيا. وذلك على هامش منتدى فلاديفوستوك الاقتصادي. كما ستنظم بعد ذلك سباقات الروبوتات، بما فيها البرية والبحرية والجوية (الطائرات من دون طيار) سنويا.

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يذكر أن المؤسسة الروسية للبحوث الواعدة أسست عام 2012، بغية المساهمة في البحوث العلمية التي تجرى في مصلحة الدفاع والأمن.

ويجري العمل في المؤسسة في 3 مسارات: الكيميائي الحيوي والطبي، الفيزيائي التقني والمعلوماتي. وتعمل المؤسسة حاليا على تحقيق ما يزيد على 50 مشروعا. وبادر في تأسيس المؤسسة نائب رئيس الوزراء لشؤون تطوير قطاع الصناعات الحربية دميتري روغوزين.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف