عمالقة التكنولوجيا يتنافسون للسيطرة على أدمغة المستخدمين

تخطط مايكروسوفت لتوفير طريقة تسمح للمستخدمين بالتحكم بالأجهزة وفتح التطبيقات باستخدام قوة الفكر، وفقا لبراءة الاختراع الأخيرة.

وأصدرت الشركة تفاصيل واجهة التحكم بالدماغ، والتي تفك رموز الإشارات الكهربائية الصادرة عن الدماغ، لإطلاق وتشغيل التطبيقات ومتصفحات الويب.

ويبدو أن مايكروسوفت تحاول منافسة فيسبوك، التي أكدت العام الماضي الشائعات المتعلقة بعملها على تطوير تقنية "سيطرة العقل".

ونُشرت براءة اختراع مايكروسوفت "تغيير حالة التطبيق باستخدام البيانات العصبية"، إلى جانب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة، في وقت سابق من هذا الشهر.

وتعمل التقنية على ترجمة شفرة النشاط الكهربائي في الدماغ (عرض قراءات تخطيط موجات الدماغ EEG)، باستخدام أجهزة الاستشعار الموضوعة على فروة الرأس.

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ويتم تدريب براءة اختراع مايكروسوفت لقراءة هذه البيانات، وكشف إشارات تحرض على سلوك معين، وفقا لـ The American Genius.

ويمكن للخوارزميات المتطورة أن تتعلم سلوك دماغ الفرد أيضا، كما يمكن استخدام التكنولوجيا في ألعاب الفيديو، وتقنيات الواقع الافتراضي، وكذلك تصميم البرمجيات ومتصفحات الويب.

وتقول البراءة: "يتم تغيير حالة التطبيقات تلقائيا على النحو المحدد من قبل بيانات نية المستخدم المستقبلية، بحيث يتم تنفيذ العملية المقصودة".

وتتنافس مايكروسوفت مع فيسبوك التي لديها حاليا 60 مهندسا يعملون على تقنية واجهة الدماغ الحاسوبية.

وقال مارك زوكربيرغ في أبريل الماضي: "نبني ما هو أبعد من الواقع الافتراضي، وهذا يشمل العمل على واجهات الدماغ المباشرة، التي تتيح التواصل باستخدام العقل فقط".

كما أعلنت فيسبوك عن تطوير أجهزة استشعار بصرية تسمح للناس بكتابة 100 كلمة في الدقيقة، وذلك عن طريق التفكير فقط، وواجهات اللمس التي تنقل المعلومات عبر الضغط على الجلد.

المصدر: ديلي ميل

ديمة حنا