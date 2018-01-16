اختراع ألياف نانو فائقة المتانة بخصائص فريدة

اخترع العلماء في معهد ماساتشوستس التكنولوجي ألياف نانو فائقة المتانة، تمتلك خصائص فريدة.

وتزيد إمكانات المادة الجديدة التي حصل عليها العلماء الأمريكيون أضعافا عن إمكانات مادة الكيفلار التي تستخدم حاليا عند تصنيع السترات المدرعة الواقية.

وقال غريغوري روتلانج، مدير المختبر في المعهد إن "ألياف النانو الجديدة صُنعت نتيجة تحقيق عملية أطلق عليها (electrospinning)، حيث يتم تشكيل الألياف باستخدام الكهرباء".

ونقلت بوابة "هاي تيك" الإلكترونية عن العالم الأمريكي قوله إن هذا الاكتشاف التكنولوجي سمح بالحصول على ألياف بولي إيثيلين نانوي في غاية المتانة، لا تزيد سماكتها عن 100 نانومتر، مع العلم أن سماكة الألياف العادية تبلغ 15 ميكرومترا.

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وأوضح روتلانج أن قطر ألياف النانو الجديدة يقل بمرات عن قطر ألياف البولي إيثيلين فائقة المتانة "سبيكترا" و"دينيما" المستخدمة حاليا، ومع ذلك فإنها قادرة على امتصاص طاقة أكثر دون أن تنقطع.

ونظرا لأن البنتاغون هو الذي قام بتمويل هذا المشروع، فإن المادة الجديدة ستستخدم بالدرجة الأولى لتصنيع السترات الواقية من الجيل الجديد.

يذكر أن الطقم الروسي للبزات العسكرية "راتنيك-3" يتضمن سترة مدرعة واقية مصنوعة مما يسمى بـ "نسيج الأمل الأخير"، مكون من ألياف (أرميد)، تزيد متانتها بـ 5 أضعاف عن متانة الفولاذ.

وتتكون مادة أرميد من 24 طبقة، ويبلغ وزن السترة الواقية الروسية 7.5 كيلوغرام. وتحمي صدر الجندي وظهره وجنبيه من الرصاص. كما أنها تحمي الكتفين من الشظايا.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف