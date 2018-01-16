بوينغ تستعرض طائرتها القتالية الخارقة!

كشفت شركة بوينغ منذ مدة مشروع طائرة مستقبلية قتالية مصممة للطيران بسرعات فائقة.

واستعرضت بوينغ مشروع هذه الطائرة وفقا لموقع "Naked Science " خلال مؤتمر المعهد الأمريكي للملاحة الجوية والفضائية 2018، حيث عدد الخبراء بعض من ميزاتها التقنية والفنية.

وتفيد التقارير بأن "هذه الطائرة التي يتم تطويرها بتمويل خاص من وزارة الدفاع الأمريكية ستكون قادرة على الطيران بسرعة تصل إلى 6200 كلم في الساعة، والتحليق على ارتفاعات عالية لمسافات طويلة".

وبالإضافة لسرعة التحليق الكبيرة، فإن هذه الطائرة وفقا للخبراء ستتميز بقدرة كبيرة على التخفي عن الرادارات الحديثة بفضل تقنيات "ستيلز" المستخدمة في عدد من طائرات الشبح الأمريكية.

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وبالنظر للصور والتسريبات التي تتعلق بهذه الطائرة، أشار بعض خبراء الطيران إلى أن تصميمها يشبه إلى حد كبير تصميم طائرة "SR-72" التي تعمل شركة "Lockheed Martin" على تطويرها لتكون طائرة فرط صوتية متقدمة.

المصدر: لينتا. رو

أسعد ضاهر